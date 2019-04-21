一夜暴雨住家1樓成水鄉澤國 原來禍首是它！

2019-04-21 21:03

［記者黃美珠／芎林報導］1夜暴雨，新竹縣芎林鄉文林村14鄰竟有5戶的1樓就此成了水鄉澤國。也是受害戶的該村村長鄧煥源說，釀禍的主因就是他們住家旁一溝之隔的土石堆置場。這個堆置場過去土方只有堆到跟他們的住家2樓等高，近1個月卻堆到了4樓，上週他就曾提醒業者大雨來恐怕有崩塌、或是導致淹水的危險，沒想到真的發生了。

工地負責人劉先生說，他們很抱歉，會全力善後。對於土方最近會堆那麼高，主因是他們的業主趕工，才會有那麼多的土方搶進。他們事發出動怪手等立刻清除淤塞的溝渠，並將開始緊急移置土方，未來土方進場的堆置方式也會重做檢討，以避免再次發生。

鄧煥源說，他今天清晨5點醒來下樓，沒有發現1樓淹水，以為一切如常，誰知一腳踩下卻是栽入滾滾黃泥水中！

他說，跟他同1排的2層樓紅磚房、總共5戶都面臨一樣的狀況，所有在1樓的家具、衣物、小家電很多已經漂浮在水面上，他實際測量，水位最高處已經超過他的膝蓋。

出外一看，更赫然發現他住家外的田地、禾埕、乃至水防道路統統看不見，彷彿都變成了1個大池塘！

鄧煥源說，這是因為他們住家旁的土石堆置場，雖是合法的棄土場，但最近收運了太多棄土。

結果巨大的土壓把鐵皮圍籬壓垮後，整個土方滑落堵塞了一旁深約1.5公尺的灌溉圳，導致無法排水、回堵後釀禍。

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