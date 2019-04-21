死賴不走！投縣體育場停車格 淪無牌車停車場

2019-04-21 16:52

〔記者劉濱銓／南投報導〕扯！體育場淪無牌車停車場，公告移除逾期，竟還死賴不走。

南投縣體育場附屬停車場，最近有民眾反映遭無牌車輛長期停放占用，數量不只1台，甚至還有1輛粉紅色凌志（Lexus）進口敞篷跑車，民眾認為，就因無牌車並非停在道路，警方無法拖吊，導致有心人刻意將車停在免費的體育場停車格，影響運動民眾的停車權益，尤其之前縣府已張貼移除公告，但車輛仍逾期未移除，盼縣府能正視處理，勿放任占用歪風。

縣府表示，體育場停車格是供運動與洽公民眾使用，之前接獲反映已張貼公告，要求車主限期移除，惟至今仍無動靜，不論是車主不知被公告移除，或是不願移除，之後將會在體育場入口設置正式公告，倘若歷經1個月的催告期仍未移除，將會同環保局、警方進行拖吊，以維護民眾停車權益與停車場使用規範。

南投縣環保局則說，追查無牌車輛車主較不容易，加上占用的場所並非道路，警方無法逕行拖吊，體育場之前雖公告要求移除，但車主卻未移走，將請體育場再做正式公告做催告，如又逾期未移走，就會視同廢棄物拖吊銷毀。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/