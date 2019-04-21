常見人車爭道 竹市鐵道路人行道工程啟動

2019-04-21 16:39

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府友善人行道再添新工程，市府交通處表示，鐵道路2段沿線有光華國中、三民國小和台大醫院新竹分院，學童及就醫民眾步行需求量大，但現行的路幅僅10公尺，常見行人與車爭道，市府向中央爭取前瞻基礎建設1020萬元經費，將從鐵道路2段沿線新闢2到3米寬的人行道，且會將沿線的變電箱、燈桿及電桿統一收集，這項工程明天開工，預計9月底完工，將提供學童及就醫民眾安全的人行步行空間。

市府交通處表示，鐵道路原為新竹空軍基地的戰備鐵道，因戰備需求式微、交通需求漸長，後來闢為道路，但沿線有光華國中、三民國小及台大醫院新竹分院，也緊鄰大型社區，是學童上下學主要道路，但受限於路幅及周邊停車需求，無法設置人行道，常見行人與車爭道，有設置人行道的需求。

交通處表示，鐵道路2段寬度僅10公尺，不僅車流量大，沿線更設置路邊停車格，導致行人空間不足，狹小的90公分的人行道還被沿線的變電箱、電桿、燈桿阻隔影響通行，學童及就醫民眾常須與車爭道；此外，公車站牌位置設置不當，阻隔行人動線，常有違規停車影響公車停靠，常使乘客必須站在道路上等公車。

為改善種種困境，市府重新進行道路配置，除新闢2到3米寬的人行道，也會設計1公尺寬的綠帶，收納沿線的變電箱、燈桿及電桿，讓環境順暢美觀，並設置公車彎，公車停靠時不再影響車流：同時也會改善鐵道路2段附近的金華里集會所的行人行走空間，總人行道長630公尺，明天就會動工。

交通處表示，新竹市府打造步行城市，已完成新竹綠園道、隆恩圳4公里的新竹之森，也陸續進行多所校園周邊通學步道，包括東門國小、載熙國小、建功國小、曙光女中與曙光國小旁通學步道都在持續進行中，此次鐵道路二段完工後，可串聯沿線學校，連結新竹綠園道，讓學童安全通學，提供市民往返周邊公園綠地休憩、散步的通道，預計9月底完工。

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