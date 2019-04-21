猛虎下山怎化解？廖大乙邀遊學太子爺、觀音研商

2019-04-21 14:53

〔記者陳彥廷／屏東報導〕民俗學家廖大乙年初即預言生肖屬虎的企業家郭台銘會挑戰總統大位，日前再斷言「猛虎下山」往昔皆曾帶來天災，花蓮大震儼然成讖，為抗未來可能的天災，他請出「遊學太子爺」尋覓可能的因應之道，他說，猛虎下山將「弄蒼生、造寒流、颳颱風」，本週到新園鄉參加媽祖遶境，將和「身揹國旗」觀音媽商尋「武松」制衡。

廖大乙年初就曾預言郭台銘將參選，上個月加碼預測因其生肖屬虎，「猛虎下山」恐與往例一般帶來天災，郭台銘宣布參選的隔天，廖大乙尋得籤寺1首，內容「風雲致雨落洋洋、天災時氣必有傷、命內此事難和合、更逢一足出外鄉」，廖大乙因此再度向本報示警「天災將至」，而花蓮銅門隨後發生前所未有的震度7級地震，他並憂心的說「這還只是開始」。

「身揹國旗的神明，就是從國泰民安的角度著想的象徵！」，廖大乙強調，郭台銘雖頭戴國旗帽宣布參選，但另一方面猛虎下山帶天災卻也已成讖，且從籤詩看來，這還只是開始，除了「弄蒼生、造寒流、颳颱風」外，還要加上「招魂起」，鼓勵大家要集中精氣神應對，也好似鼓勵遊學太子爺再度「遊學」」，獲知新園鄉有這麼特殊的廟宇，南佛宮也派人邀請，向太子爺擲筊竟連獲8個聖筊，決定在新園鄉新惠宮媽祖遶境時前來會香恭逢其盛。

廖大乙說，遊學太子爺無宮無廟，從不接受募款，沒有政黨、私人企業的任何立場，太子爺遊歷到全台各地參香、會香，遊走台灣各大廟宇40多年，每間走過的廟都留下「香條」，現在算一算，新園南佛宮已是第1060間廟，而此次前來正是要參訪金身後方畫著國旗的觀音佛祖，研商猛虎下山該如何化解。

南佛宮宮主陳水燦自豪說，南佛宮的開基觀音佛祖背後牆壁上有別於其它神明畫上龍或鳳的圖案，而是建廟當時，就以簡單明瞭的「國旗」作圖，雖然當初是因為戒嚴，國民黨一黨獨大專制說了就算而繪製，但現在大家早已轉化觀念，認為觀音菩薩看重的就是全國社稷，就算曾有人提出異議，他們也不改初衷，除了保留特色，更是尊崇觀音佛祖的憂國憂民，身後是國旗的觀音佛祖可說是全台唯一。

「在猛虎下山的勢道中商量尋找『武松』化災厄」廖大乙說，太子爺非常憂心交代他一定要儘量尋求化解之道，新園南佛宮所恭奉的正巧是憂國憂民的媽祖，為了對抗猛虎下山，遊學太子爺將留在南佛宮與佛祖共商化解的「武松」之道，至於武松所指為何？廖大乙說，尚不能確定是人或事，但能確定的是，與身背國旗心在社稷的神明商談，他相信很快就會有結論。

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