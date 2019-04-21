盧秀燕出席浴佛祈福法會 強調「信佛的一定有好心肝」！

2019-04-21 14:13

〔記者歐素美／台中報導〕大台中佛教會今天在台中市豐原富春國小舉行浴佛祈福法會，吸引上千民眾到場浴佛，市長盧秀燕、市議員張瀞分、民政局長吳世瑋、社會局長李允傑、豐原區長徐照山也出席浴佛。

大台中佛教會慶祝佛誕2563年，今天在富春國小舉行浴佛祈福法會，除有浴佛儀式外，園遊會販售各式素食餐點，並提供獎品摸彩，也安排多項表演節目，氣氛熱鬧，吸引大批民眾前往浴佛祈福。

市長盧秀燕表示，大台中佛教會舉辦浴佛祈福大典，民眾藉此求平安，感謝大台中佛教會成員長期發揮佛祖慈悲、愛心的精神，做很多公德，淨化人心、安定人心、救苦救難。強調宗教很重要，信佛的人一定會得到平安，信佛的一定會有「好心肝、做好代誌」，一定會幫忙別人，未來市府會與各宗教擕手同心合作服務，讓台中安定、社會平安祥和。

市議員張瀞分則祈求國泰民安、風調雨順，並引高雄市長韓國瑜的話「世上苦人多」表示，世界上痛苦的人真的很多，希望佛光普照，讓大家得樂離苦。

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