悚！ 到醫美診所電波拉皮竟燒燙傷 成恐怖「葡萄水泡臉」

2019-04-21 13:42

〔即時新聞／綜合報導〕不少民眾為了變得更加年經，會到醫美診所進場維修，有網友在臉書上爆料，自己年近50的女性友人，日前到診所電波拉皮，術後臉上竟長出一顆顆水泡，成了「葡萄水泡臉」，照片相當驚悚，讓許多網友十分驚嚇，紛紛質問「究竟是哪間店？」。

女網友在臉書「爆料公社」上貼出這張一顆顆像是葡萄狀水泡的術後照，她表示朋友日前到醫美診所保養，很疑惑為什麼會變成這樣，更指出該間醫美診所在台北市相當知名，竟把人臉打爛還卸責，甚至連賠償都沒有。

綜合媒體報導，女子在進行電波拉皮前因怕痛，還另外付費做了全程舒眠的靜脈麻醉，沒想到竟換來「葡萄水泡臉」，讓友人相當不捨一張漂亮的臉，像被火燒傷了。

協助女子治療的皮膚科醫師林上立表示，執醫10幾年，沒見過如此嚴重的電波拉皮副作用，他說，電波拉皮上市10多年，一直是很安全的治療，不過若是用了不安全的方式治療，恐會變成燒燙傷患者。

林上立表示，不應採用舒眠，若當事人處於清醒狀態，覺得痛就會喊停，醫師才會了解病人狀況，降低能量、下手就不會這麼重，該名女子術後燒燙傷嚴重，目前雖無水泡，但仍有色素沈澱及疤痕等問題，必須長期持續治療。

網友回應「想知道醫美位置在哪」、「要公怖、告到底」、「讓那間醫美紅，讓大家知道哪一間，不然會有下一個受害者」、「嚇死」、「要是我我會哭出來」、「這根本就毀容了，不告才有鬼，太離譜了」，民眾紛紛要求原PO公布店家名字，深怕出現下一個受害者。

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