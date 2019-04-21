他靠1張薄紙圓了赴歐夢 關鍵原因是…

2019-04-21 11:05

〔記者張聰秋／彰化報導〕厲害！彰化市建國科技大學資訊與網路通訊系學生陳逸棨，把世界紙飛機大賽的極限聖盃、「Red Bull Paper Wings 紅牛盃世界紙飛機大賽」當成摺紙飛機的目標，參賽追夢的正面能量，最近通過台灣舉辦的總決賽，終於夢想成真，他將於下個月（5月）16日到18日代表台灣，遠赴奧地利蕯爾斯堡參加4年1次的「2019 紅牛盃世界紙飛機大賽」。

2年級的陳逸棨與同學黃柏翔、林芳榮、李品洋組成摺紙飛機團隊，在工程學院王紀瑞院長、資訊與網路通訊系主任張傳旺等教授指導下，1年前開始組隊參賽。

他們從參賽中累積實力，訓練自己折紙飛機造型、丟擲更遠、空中飛得更久、飛得姿勢更好看的專業技術，4人去年在澳門競賽拿下個人與團體獎項，陳逸棨以丟擲紙飛機飛40.52公尺的距離，抱回季軍獎盃。

團隊1年來目標放在今年奧地利競賽，要拿到國際參賽權，必須通過台灣競賽，賽前，4人密集練習摺飛機、射飛機，用掉數不清的A4影印紙，摺到紙張重複使用。

陳逸棨說，要讓飛機不「墜機」訣竅在好臂力、射飛機角度精準、手臂姿勢要協調，靠著持之以恆的運動練臂力和腰力。

皇天不負苦心人，這個月13日在台北松山文創多功能展演廳舉行的台灣總決賽，陳逸棨在室內擲出38.7好成績，獲得飛行距離最遠個人冠軍。他說，從沒想過可以靠著小時候就愛玩的童玩摺紙飛機出國比賽。

工學院院長王紀瑞說，紙飛機看似1張薄薄的紙張折成，不能用膠水，不能裁剪，要折得好，中間還涉及工程力學、空氣力學、翅膀角度等，飛機折好了，要如何擲得遠要靠技巧，不是靠蠻力，飛機能不能丟得出去那又是一門技巧，腰力也要好。

指導老師張傳旺說，比賽只給2張A4大小紙張，限時折成紙飛機，折壞了不重來，想要臨場表現不失常，練習功要扎得深才辦得到。

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