他靠1張薄紙圓了赴歐夢 關鍵原因是…

〔記者張聰秋／彰化報導〕厲害！彰化市建國科技大學資訊與網路通訊系學生陳逸棨，把世界紙飛機大賽的極限聖盃、「Red Bull Paper Wings 紅牛盃世界紙飛機大賽」當成摺紙飛機的目標，參賽追夢的正面能量，最近通過台灣舉辦的總決賽，終於夢想成真，他將於下個月（5月）16日到18日代表台灣，遠赴奧地利蕯爾斯堡參加4年1次的「2019 紅牛盃世界紙飛機大賽」。
2年級的陳逸棨與同學黃柏翔、林芳榮、李品洋組成摺紙飛機團隊，在工程學院王紀瑞院長、資訊與網路通訊系主任張傳旺等教授指導下，1年前開始組隊參賽。
他們從參賽中累積實力，訓練自己折紙飛機造型、丟擲更遠、空中飛得更久、飛得姿勢更好看的專業技術，4人去年在澳門競賽拿下個人與團體獎項，陳逸棨以丟擲紙飛機飛40.52公尺的距離，抱回季軍獎盃。
團隊1年來目標放在今年奧地利競賽，要拿到國際參賽權，必須通過台灣競賽，賽前，4人密集練習摺飛機、射飛機，用掉數不清的A4影印紙，摺到紙張重複使用。
陳逸棨說，要讓飛機不「墜機」訣竅在好臂力、射飛機角度精準、手臂姿勢要協調，靠著持之以恆的運動練臂力和腰力。
皇天不負苦心人，這個月13日在台北松山文創多功能展演廳舉行的台灣總決賽，陳逸棨在室內擲出38.7好成績，獲得飛行距離最遠個人冠軍。他說，從沒想過可以靠著小時候就愛玩的童玩摺紙飛機出國比賽。
工學院院長王紀瑞說，紙飛機看似1張薄薄的紙張折成，不能用膠水，不能裁剪，要折得好，中間還涉及工程力學、空氣力學、翅膀角度等，飛機折好了，要如何擲得遠要靠技巧，不是靠蠻力，飛機能不能丟得出去那又是一門技巧，腰力也要好。
指導老師張傳旺說，比賽只給2張A4大小紙張，限時折成紙飛機，折壞了不重來，想要臨場表現不失常，練習功要扎得深才辦得到。
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建國科大資訊與網路通訊系紙飛機團隊經常利用課餘一起練習丟擲紙飛機。（記者張聰秋攝）
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建國科大獲得日前在台灣舉行紅牛世界盃紙飛機大賽，獲得個人擲遠冠軍獎盃及多項獎牌。（記者張聰秋攝）
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學校鼓勵學生從摺紙飛機興趣中勇於參賽，專精技術。（記者張聰秋攝）
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