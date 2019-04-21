颮線來襲？ 捲雲如海嘯綿延數公里

2019-04-21 09:48

〔記者湯世名／彰化報導〕對流雲系發展旺盛，氣象局今天上午發布彰化以南有局部大雨，須注意雷擊及強陣風，無獨有偶，有民眾在開車行經八卦山省道台74甲線東外環道時，發現遠方彰化平原一路往沿海延伸處，有一條長達數公里的厚實捲雲，遠眺有如海嘯般壯觀，直呼可能是颮線來襲前奏？大自然真是不可思議。

氣象局今天上午8時25分發布大雨特報指出，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天彰化以南至屏東及南投地區有局部大雨發生的機率，須注意雷擊及強陣風。

中部地區今天凌晨突然下起一場大雷雨，上午雨勢稍緩，卻有民眾在八卦山東外環道拍到遠方天際厚實又長條狀的白色捲雲，就壟罩在城市上空，綿延數公里遠，相當壯觀，驚呼：「這層雲又廣又厚實，就像大海嘯！」

有網民看到影片時驚呼：「雲層好像就在頭頂上方！」還有人說：「好像棉花糖般伸手可及！」另有網友表示厚黑雲層相當驚人，氣勢磅礡，「好像海嘯般驚人」。

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