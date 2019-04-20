北科附工81週年校慶，鄭文燦讚：作育人才無數

2019-04-20 23:08

〔記者謝武雄／桃園報導〕台北科技大學附屬桃園農工（北科附工）今天舉行81週年校慶活動，桃園市長鄭文燦致詞時指出，北科附工雖然不是市立學校，但市府仍投入各項資源協助學校發展，如今投入超過1億元，進行學生宿舍、田徑場整建，圍牆改建等工程，市府願意做北科附工最好、最堅定的後盾，也祝福北科附工每天都有很好的進步跟發展。

鄭文燦說，北科附工前身為桃園農工，於日治時期創校，81年來培育無數的人才，校友在各行各業皆有很好的發展，北科附工開設EMBA班獲得企業界人士好評，恢復五專部後招生成果也很亮眼，也預祝校務蓬勃發展。

據悉，鄭文燦的父親鄭連墩為桃農畢業，鄭文燦為了表達對父親的懷念，將選舉結餘款300萬元捐給桃園農工，設立「鄭連墩先生學生獎學金」，另外，鄭文燦也積極促成桃農與北科大結盟合併，合併後繼續保留「桃園農工」校名，北科大也在桃農校區設研究所及EMBA班，提供公務員、在地企業人才進修機會。

北科附工81週年校慶活動，除了各項慶祝活動，校方也在校園展示各式農機、堆高機、起重機械，展示學生平日學習成果。

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