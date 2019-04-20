不必去花東 彰化花壇金針花搶先開！

2019-04-20 17:40

〔記者劉曉欣／彰化報導〕開花了！彰化花壇虎山巖旁的金針花搶先開，已經吸引許多人從鹿港、芳苑前來賞花，拍照打卡；縣議員李成濟表示，這是平地金針花，花期較花東早，花期約到5月中旬，要賞花的民眾要把握時間！

「哇！好漂亮的金針花！」，今天雖然天候時雨時晴，但不少民眾已經搶先來賞花，有民眾特別從芳苑海線來到花壇山區，只為了看金針花海，因為原本以為要暑假到花東才能看到金針花，沒想到在人間四月天，就可以就近在花壇看到金針花。

李成濟說，花壇原本有農民在種金針花，他想到花東地區金針花已是觀光熱點，不如就在花壇的古蹟虎山巖旁，運用4分大的山坡地來種1萬多株「台東七號」金針花，由虎山巖志工來照顧，打造出季節限定的景點。

虎山巖管委會祭典組長陳振欽表示，去年金針花海大受歡迎，今年在3月底綻放第1朵金針花，目前花況約開1成，雖然連日下雨，由於金針花不怕雨，花況不受影響，預估在半個月就會進入盛開期。

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