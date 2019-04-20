微冊角落閱讀市集用書辦桌 身心靈都吃飽飽

2019-04-20 15:24

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林的閱讀品牌「微冊角落」今天在雲林記憶cool推出別開生面的閱讀市集，各家特色商店「用書辦桌」，端出各店的特色料理，演出上菜秀，讓大家身心靈都吃飽飽。

雲林縣政府響應世界閱讀日，與豐泰文教基金會、台灣公益CEO協會合作，邀請雲林縣內23家微冊角落特色商店，結合閱讀與餐桌，推出微冊市集，讓餐桌也可以是書桌。

台灣公益CEO協會經營雲林記憶cool既是微冊角落，也精心設計許多佳餚，讓遊客身心靈都能吃飽飽，台灣公益CEO協會執行長林淑娥和雲林縣府文化處圖資科長張力元大力推廣閱讀，今天連虎尾鎮長丁學忠也到場，歡迎來自各地的微冊角落到虎尾作客。

張力元說，此次除市集活動、微冊饗宴上菜秀、The One Book微冊小品、線上搶答送福袋、雲林講古、微冊周末派對，還有搶答、摸彩送平板給現場民眾，顛覆民眾的閱讀想像。

林淑娥強調，閱讀是多元、包容、有趣，並且充滿無限創意，透過微冊夥伴的集思策劃，讓民眾感受到原來閱讀可以這麼不一樣，尤其今年以「餐桌」概念呈現，由微冊角落夥伴提供食材、花藝、甜點、料理、餐盤、擺飾，再請阿義廚房蘇量義擔任主廚總監，讓餐桌變成書桌，汪洋中一條船鄭豐喜遺孀吳繼釗也到場推廣閱讀，大受感動。

今天參與微冊市集與餐桌的店家，包括雲林記憶Cool、阿義廚房、虎屋地瓜精緻糕點、自然生活工坊、虎尾建國眷村、虎尾驛、雲林布袋戲館、雲林故事館、鑽石背包客棧、白水咖啡、鎰蘭坊、糧莘庇護農場、同廚、三小市集、泰簧雕塑創藝坊，麥寮月光下友善農場、麥仔簝獨立書店、崙背悠紙生活館、土庫順成油廠、北港好住民宿、西螺三指餐飲部、四湖未央歌x主角、水林小秧自然農場、斑馬線文庫、開學文化出版社、荒野夢二獨立書店。

另在雲林布袋戲館有親子市集、雲林故事館推出作家就在你身邊、誠品虎尾店微冊角落特展與好想讀100萬次書募書。

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