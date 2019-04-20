破紀錄！屏東第一鮪 每公斤8800元拍出

2019-04-20 14:28

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東東港魚市再傳破紀錄，今天第一鮪拍賣會「一鮪獨霸」中，餐廳業者瘋狂舉牌出價就為競得頭籌，喊價聲此起彼落絕無冷場，果然也逼出史上最高的拍賣價每公斤8800元，最後台中裕毛屋生鮮超市代表以總價逾181萬元標到這隻206.2公斤有身分證的第一鮪。

屏東黑鮪魚文化觀光季活動的「第一鮪」拍賣已連舉辦18年，也象徵整個活動正式拉開序幕，日前由「滿大豐2號」捕得最有希望成為「第一鮪」的黑鮪魚返港後經專家驗明正身，確定為活魚起鉤、重量也達180公斤以上的「第一鮪」，今天中午屏東縣政府及東港區魚會在東港魚市內舉辦「一鮪獨霸」拍賣會，由藝人謝晶晶暖場時，就吸引眾多民眾爭睹。

「第一鮪」是國內漁業界盛事，農委會副主委陳添壽、立委莊瑞雄及在地民代、里長等都到場，近中午12點，滿大豐2號從外海開入港內，象徵「大魚入港」，接著碩大魚身從船艙中吊出，龐然大物出沒，令全場秉息期待。

黑鮪放上磅秤先由漁會人員丈量，該尾公黑鮪長度達209公分，不過，肉類拍賣中最重要的公斤數，從驗明正身當天除專家小組外皆無人知曉，多日從未外流，接著由縣長潘孟安秤重宣布重達206.2公斤，重量與去年相差無幾，十分巧合。

「每一鮪都有身分證！」農委會副主委陳添壽致詞時強調，我國漁船的管控嚴格，除了捕撈黑鮪的漁船都需要報名，連每尾捕撈到的黑鮪都要分配「身分證」，像今天第一鮪就會別上編號，還要頒發「身分證」給捕撈的漁船。

甫辦完台灣燈會並獲得好評的潘孟安一上台就說，今年燈會創下的成績，令台灣人耳目一新，其中主燈擺脫值年生肖就是最大突破，利用東港在地的特產「黑鮪魚」作為主燈成為最大亮點，現在真的「黑鮪魚」大魚入港，邀請店家競標，拔得第一鮪頭籌。

拍賣重頭戲登場每公斤從3000元起跳，不久後即突破南方澳的單價價格，隨後更馬上衝上去年的8600元，原本已要截標，不過，最後由東港海產名店「東港海明星」代台中裕毛屋出標，以每公斤8800元創史上最高價，總價逾181萬元。

裕毛屋執行總經理鄭少岳說，東港第一鮪就是品質保證，他在2012年就曾前來拍得「第一鮪」，為了讓裕毛屋的顧客吃到優質海產，今年再度前來搶拍，僅喊1次就得標，就是要回饋店內顧客。明天將在裕毛屋前舉辦「鮪魚解剖秀」，讓吃黑鮪的饕客不僅參加味覺盛宴，連視覺都能有所享受。

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