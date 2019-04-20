起步走！千人走讀台北府城 大手牽小手感受過往和現在

2019-04-20 14:22

〔記者林曉雲／台北報導〕金車文教基金會「千人走讀台北府城」活動今天下午登場，大手牽小手，好朋友相招走，甚至有年輕父母帶著小寶寶參加。總幹事曾清芸致詞時表示，閱讀是教育的靈魂，邊走邊讀啟動民眾的閱讀興趣，金車以走讀方式帶民眾閱讀熟悉又易忽略的風景，迄今已第5年、累積80多條人文路線，很感謝老天爺給好天氣，讓千人走讀順利開走。

金車今年設計了9條精緻路線，曾清芸表示，台北已有135年歷史，過去小小的台北，現今是大大精彩的城市，北門、西門、小南門等城門，有些已不復見，但充滿了很多人的回憶，下午的走讀包括城中文學線、城東漫步線、城南生態線等等，有91位走讀志工陪民眾一起走讀，華江高中30位師生亦協助活動。

東線景福門解說老師、台北市立文獻館解說員何良正表示，東線走讀是西方醫學搖籃，最重要的景點是台大醫學人文館及台大醫院舊館，會帶民眾一起走讀談論西方醫學進入台灣的過往；台灣博物館規劃師凌宗魁老師帶大家走西線，他表示，西門已不復見了，台北5個城門，僅西門只能看照片，但附近還看得到紅樓，八角形和十字架的設計絕無僅有，推測與中國清朝時期故事有關，另會走讀司法院，盼頂樓加蓋的鐵皮屋能拆掉，讓國人看到原本漂亮的建築設計。

北一女退休歷史老師單兆榮帶領大家走讀南線麗正門，她表示，南門不只是中國清朝建築，日本時期亦存在，對現代台北人來說，南門是市場，二樓牛肉麵很好吃，現在看到的建物，可以想像過去的樣子，牯嶺街小劇場以前是官舍、警察局，孫立人將軍故居在花5千萬後變古蹟餐廳。

至於北門線同樣有4組走讀，其中的中山堂以前是撫台街洋樓，北門最近蓋了一棟26層樓高的巨大建築，好或不好，或許可取得某種平衡，城市風景不只是政府的事，也需要民眾投入關注。

徐先生受訪表示，因為太太是西門線走讀講師，他們夫妻帶著出生3個月的小寶寶一起走讀，全家人一起感受台北市的過往和現在。

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