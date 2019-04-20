威尼斯影展最佳VR體驗獎作品《鼠麻吉》駁二VR體感劇院獨家放映

2019-04-20 14:13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄駁二VR體感劇院獨家引進來自威尼斯影展最佳VR敘事大獎作品《鼠麻吉》，透過VR裝置的觀眾將進入小人國，和超萌小老鼠「Buddy」結交朋友變麻吉，還可以經由感應裝置，讀取觀眾和Buddy的互動方式，開啟電影不同支線劇情，在電彰中與Buddy培養感情。

互動式交友VR電影《鼠麻吉》是好萊塢破億動畫電影《堅果行動》外傳 ，由南韓導演蔡洙應（Chuck CHAE）執導，這也是南韓繼2017年《東豆川血痕》拿下威尼斯影展VR大獎後，再有作品獲選進入威尼斯影展VR競賽單元。

《鼠麻吉》以生動的敘事與互動手法呈現，絕佳的動畫特效、安排精細的互動劇情，加上高度擬真人類交朋友的行為模式，觀眾可以透過點頭、搖頭，比手畫腳地向Buddy自我介紹、培養感情，重溫兒時結交朋友的純真感動。

此外，為推廣法國獨特電影文化，VR體感劇院首次和法國在台協會、法國藝文推廣總署合作，共同舉辦「國際視窗：法國VR電影精選」系列活動，不僅獨家選映知名VR電影作品《有個故事叫「電影」》、《異境入夢》，與互動VR電影《火鳥舞精靈》，更透過VR生動有趣、身歷其境的電影體驗，讓觀眾以融入電影的方式，走一趟電影發展史的奇幻旅程。

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