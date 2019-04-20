超過14萬新住民人口 新北「百校好多元」邀民眾體驗異國文化

2019-04-20 12:10

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市9所國際文教中心與5所新住民學習中心今天在新莊運動公園陽光草坪舉行「百校好多元」活動，現場共設有印尼、緬甸、日本、越南等11個國家主題展，新北市政府教育局表示，為方便新住民就近學習華語，今年在偏遠地區增開新住民華語及閩南語學習專班，此外，因應108學年度新住民語文納入正式課程，也正積極培訓相關師資充裕偏遠學校教學人力。

百校好多元活動現場除有文化舞蹈、異國文物導覽與美食展等活動，還包括14項各國主題展DIY活動，如積穗國小的緬甸、印尼主題踢藤球活動、特納卡面膜體驗，及薑黃飯美食體驗；淡水國小的泰國摩摩喳喳美食體驗、菲律賓貝殼串珠等。此外，漳和國中新住民學習中心的學員也組成舞蹈團「新北好舞集」，穿著越南傳統服飾，揉合越南傳統音樂及台灣傳統民間舞蹈，一同炒熱現場氣氛。

教育局長張明文表示，新北市新住民及其子女總人數超過14萬人，今年特別「走到偏鄉去」進行小巴士巡迴活動，將多元文化及國際文教資源拓展至偏鄉，增進學童國際文化認知。

教育局表示，今年在偏遠地區增開新住民華語及閩南語學習專班，方便新住民就近學習華語。同時，因應108學年度新住民語文納入正式課程，除了積極培訓相關師資，更特別在坪林、石門等地區開辦在地新住民語文教學支援人員培訓，以充裕偏遠學校之新住民語文教學人力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/