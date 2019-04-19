不用求託夢！媽祖「顯靈」 26日這裡看得見

2019-04-19 22:33

〔記者王捷／台南報導〕媽祖託夢要郭董選總統，讓媽祖一下爆紅，不過，台南鹿耳門聖母廟媽祖「顯靈」不用求託夢就看得見，廟方與南科管理局合作，26日晚間將出動了100架無人機，在天空組成媽祖聖像，不僅有莊嚴版媽祖，還有Q版媽祖！

intel公司推出無人機燈光秀，台灣科技業也不服輸，南科管理局希望台灣也有科技團隊，能一次控制100架無人機群飛，調查後發現，南部只有成功大學航太系有這個實力，為了能彰顯台南的文化，南科管理局決定選用媽祖做為代表，經過幾次詢問，安南區聖母廟決定力挺團隊，讓媽祖「上天空」。

聖母廟提供場地讓無人機團隊能研發、練習，原本預計在元宵節展現成果給民眾觀賞，卻遇到基地台新建，有訊號會干擾無人機，因此作罷，延到這個月26日、媽祖生日前一天，成大航太的無人機群將飛上聖母廟的夜空，表演30分鐘的燈光秀。

群飛公關公司指出，兩段燈光秀共有16個圖像，當時聽到要表現出媽祖的圖像，研發團隊有點小崩潰，因為每個人對媽祖的印象都不一樣，該如何用光線表達媽祖也有困難，最後才製作Q版媽祖以及莊嚴版的媽祖，在這些圖案中，有虱目魚、飛龍等「台味」十足的圖案。

鹿耳門聖母廟總幹事陳春福說，這次的媽祖燈光秀，可不是媽祖託夢說的，是經過擲筊獲得媽祖同意，媽祖還囑咐廟方要注意安全。26日除了晚上的燈光秀，早上還煮虱目魚給信眾吃；27日媽祖生日當天，廟方還會發送鳳梨罐頭給信眾，還舉辦媽祖夜跑，邀請信眾一起替媽祖慶生。

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