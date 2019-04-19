陳吉仲喊話沒用！高雄香蕉保單掛零 農業局：不補助

2019-04-19 21:01

〔記者蔡清華／高雄報導〕颱風季來臨之前，富邦產險在農委會協助下，推出台灣第一張以無人機空拍勘損的「香蕉植株農作物保險」，提供高雄、屏東蕉農投保，農委會提供5成保險費補助，屏東縣政府加碼補助25％，高市府則不補助，高雄市投保蕉農掛零。

目前屏東縣已有16名蕉農加入，農委會主委陳吉仲今天忍不住溫情喊話，期待高雄市的農民也可以像屏東農民，享受這樣的保險。

高雄市農業局則說，市府考量香蕉種植面積超過2000公頃，若編列配合中央補助的農業災害保險經費，將會排擠種植其他農作的農民，因此，並未編列相關經費。

農業局說，各個縣市政府有不同的政策，高雄的重點補助在安全農業相關檢查、履歷驗證、契作生產及農產品行銷上，增加農產品的競爭力，增進農民利益，對於作物保險主要係為減少農民損失，政府已有天然災害現金救助方式，降低農民損失。

況且中央已經補助一半，相較其他項目補助2分之1已屬補助上限，如果保險商品好，成本計算與賠率合理，農民覺得有益，農民有需求，不用政府補助，農民自然就會投保。

農業局說，未來各種作物保險項目逐漸增加，對縣市政府將是非常龐大的負擔，高雄市並沒有對農業保險額外補貼。

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