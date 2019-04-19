離婚夫婦獄中再結連理！ 民政人員「到府」服務送上祝福

2019-04-19 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕染毒入獄的陳女，歷經風雨之後，深刻體會到家人扶持的重要，毅然決定與罹患癌症、仍在服刑的前夫「再結連理」，日前（17）在新竹監獄會客室完成結婚登記。新竹市民政處處長張力可今（19）發文分享此事，「雖然這場婚禮沒有西裝、也沒有婚紗，故事卻十分動人。」

新竹市政府民政處處長張力可今（19）發臉書分享，陳女和劉男育有一子，原本感情美滿、生活幸福，可惜雙雙染毒入獄，孩子也因此在安置家庭等待出養。陳女在獄中徹底悔悟，警惕自己要為孩子重新開始，並憑著這股念頭順利勒戒出獄。

張力可說，陳女與尚在服刑的罹癌前夫劉男，歷經風雨和反省，體會到家人扶持才是生命最棒的恩賜，陳女也毅然決定與劉男再結連理，便向香山戶政事務所申請結婚，請託戶政機關讓他們在母親節前完成心願。

戶政事務所隨即安排「到府服務」，17日在新竹監獄會客室替兩人辦理終身大事。張力可對此表示，待劉男出獄後，期待夫妻倆重新開始，「特別要恭喜他們，也祝福他們！」

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