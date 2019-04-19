客委會主委李永得 今天掀起「它」的神祕面紗

2019-04-19 20:14

［記者黃美珠／關西報導］客委會主委李永得今天下午來到新竹縣關西鎮，冒雨親自揭開長達80年沒有人跡的「渡南古道」神祕面紗！原來這個屬於浪漫台3線「樟之細路」其中1段的古道，有首發的韓國團來走、踏，實際感受台灣「樟之細路」在歷史中「穿越」的魅力外，也替台、韓雙方預計今年10月起，要分在2國進行的姊妹步道互設指標活動造勢暖身。

李永得說，客委會想讓浪漫台3線的人文風采在國際觀光舞台上發光，跟韓國濟州島「偶來步道」結為姊妹步道的「樟之細路」就是關鍵。

趁著客家桐花祭時序，偶來步道協會首發來台健行旅遊，今起將以4天3夜的時間細細品味竹、苗2縣境內浪漫台3線旁的歷史大道「Raknus Selu樟之細路」的沿途人文風采。

他們將走訪「樟之細路」中5條比較適合健行的古步道，像是：渡南、騎龍、獅山、鳴鳳以及出雲，並將拜訪沿線鄉鎮，以及新竹的關西與北埔、苗栗獅潭3處老街。

首發團今天下午抵達關西後，李永得親自領軍，冒雨邁開雙腳，踏上號稱重新整理開放前、有長達80年沒有人跡的渡南古道。

當他們從南山大橋南岸走出古道時，恰巧碰到關西鎮鄉土文化協會理事繆美琴帶著1團台北遊客要逆向走回去。

繆美琴說，渡南古道介於渡船頭和南山2座大橋之間，全程不到1公里。早年因鳳山溪橫亙在關西市區和南山里之間，每到汛期，跨溪的竹板橋被沖毀後，南山鄉親要上街，就只能沿著山壁曲折而過，終而形成了「渡南古道」。

直到日治時代的地方仕紳羅碧玉新建南山大橋，鄉親才得以改由南山大橋安全過溪，直通南門崁下進入市區，此後渡南古道就荒廢沒人再走。

李永得說，這條古道非常有味道！除安全又好走，沿途林相完好、一旁的駁坎更是200多年前客家先民用石頭砌成的，到現在還在用！

他說「樟之細路」是小英總統浪漫台3線內1個很重要的政策。客委會委外經1年多的踏查、盤點、最後定線，全長407公里，以後將跟國際接軌，希望引入國外的團體來健行、深度體驗客家莊。

繆美琴說，早年墾民到內山伐樟焗腦，為了把樟腦等產物輸送到台北大稻埕去，便以人力挑擔外運，因此走出這條當時連車子都無法通行的「細路」。

這條「樟之細路」一路從台中東勢往北延伸，經峨眉、北埔、竹東、芎林、關西抵達龍潭，最後慢慢走成了1條貨物集散運行的道路，終而連馬車也可以通過。

到了日治，因「樟腦沙」有助穩定飛彈，所以這條路被日軍列為重要戰備道！前述逐漸的演變，讓「樟之細路」蘊含了很多大時代的動人故事。

李永得也說，「Raknus」指的是賽夏、泰雅族人所說的「樟」，Selu是客家話「細路」的拼音，意思是小徑。

顧名思義，「樟之細路」不僅是條族群合作共生的國家綠道，也是台灣通往19世紀大航海時代、與世界超連結的捷徑，兼具古道山徑、農路產道、以及綠蔭公路功能，他們想以這個「細路」串起自然生態、歷史人文、生活記憶、族群與沿線的產業鏈，藉此引入國際喜歡這類綠色文化觀光的遊客來台，讓「樟之細路」在國際步道上聲名鵲起。

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