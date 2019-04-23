西裝與婚紗以外的新選擇！同志情侶改造出夢幻「新娘燕尾服」

2019-04-23 09:52

〔影音新聞／綜合報導〕隨著台灣同性婚姻合法的日子逐漸到來，也有許多同志開始籌辦婚禮事宜，甚至挑選好看的禮服為的就是能拍出美美的婚照。日本一對喜歡迪士尼的女同志情侶，雖然法律上無法結婚，但兩年前還是在迪士尼樂園舉行了一場夢幻婚禮，讓神父見證了她們的愛情，並接受親友的祝福。

由於結婚紀念日將至，她們也在自己的推特分享了由老婆改造的女用燕尾服。這件燕尾服被加上了長長的裙襬，混和了西裝的帥氣以及婚紗的甜美，華麗度瞬間加倍。她們穿上這套改造過的禮服合照，兩人的婚照美得彷彿寶塚歌舞劇，羨煞許多網友。

雖然迪士尼樂園接受同性情侶在園內舉辦婚禮，但規定必須穿著同性別的禮服舉辦儀式。即使她們其中一方希望可以穿著帥氣的西裝結婚，也只能遵守規定，因此兩人當時都是穿著公主的婚紗。現在能穿上這套禮服合照，也算是圓滿兩人的一樁心願。

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