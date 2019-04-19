彰化縣立體育場修繕竣工 秀「2新1平」亮點

2019-04-19 15:13

〔記者張聰秋／彰化報導〕位處彰化縣八卦山上、堪稱全縣「最高」運動場的縣立體育場，使用30多年了，硬體設施老舊，縣府近年陸續整修，其中，納入前瞻基礎建設計畫的戶外運動場地修繕工程，包括溜冰場、籃球場、籃排球場與綠蔭停車場，經費2000萬元，4個多月施工期日前竣工，修繕後呈現新地坪、新照明，地平洩水坡度抓得更平的「2新1平」樣貌。

縣府教育處體育設施科長喬麗文表示，這項修繕工程為「前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－營造休閒運動環境計畫」之一，總經費2000萬元，教育部體育署補助1600萬元、縣府自籌400萬元，工程去年（2018）12月10日開工，今年4月2日報竣工，預計4月25日驗收，施工工項有籃球場、排球場與綜合運動場地坪整修、戶外運動場地照明設備改善及綠蔭停車場整修等。

修繕重點在於地坪更新、照明設備使用LED節能燈源、抓平地坪洩水坡度符合體育署運動設施規範標準。

喬麗文說，因為場地在八卦山上，興建當時依照山勢而建，地坪水平儘量抓平，不過，還是有不少民眾反映地面斜度的問題，這次修繕再次抓平符合體育署規範。

現況景觀煥然一新，全新地坪面貌成亮點，民眾路過驚豔不已，更有民眾好奇是不是修繕後就能當成全國性競賽場地，喬麗文對此指出，場地最初朝提供民眾休閒場地規劃，現況欠缺看台，修繕後景觀改變，但功能維持不變。

工程修繕期間暫停開放使用，教育處擬於完成驗收和改善缺失項目後，預計5月上旬重新開放。

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