要把眼界放遠一點 台大博士正妹回弘光科大分享

2019-04-19 14:29

〔記者張軒哲／台中報導〕「要把遠光放遠一點，未來無可限量！」弘光科技大學生物醫學工程系校友法雨辰3年前考上中山大學醫學科技研究所，目前就讀台灣大學生化科技學系博士班，系上特地邀她回到學校與學弟妹分享升學經驗。她建議，念大學時可善用學校資源，積極培養外語能力，不要局限自己的可能性。

醫工系主任蔡明慈表示，法雨辰是醫工系第五屆畢業生，在系上求學時即展現出相當正確的學習態度培養自己的專業能力，此外也積極參與社團活動培養領袖氣質。大二時在系上推薦下，前往美國伊利諾州立大學香檳分校進行為期四週的海外實習。返校後積極投入於專題研究中，且樂於學習與分享。

蔡明慈說，法雨辰畢業後考上中山大學碩士班，此時研究能量倍增，碩士班畢業後又應屆考上台大博士班，顯示其學習態度與研究潛能受到各國立教授的認可。因此，特別邀請她回到校園內分享經驗，給予學弟妹在校學習與升學相關建議，以藉此鼓勵學弟妹。

法雨辰用生動活潑的方式分享心得，她坦言，當初考完大學後不知道未來要做什麼，由於自己對生物有興趣，看到弘光科大醫工系課程橫跨生物醫學與工程，符合自己對跨領域的期待，因此決定就讀。在大學求學期間，發現學校有很多資源與專業訓練課程，包括海外實習、醫療產業實習以及專題實作等。

「我懂得善加利用，漸漸地喜歡上做實驗，進而對研究展開興趣，也樂於一整天都泡在研究室內。」法雨辰表示，在系上老師的鼓勵與協助下，前往美國實習一個月，發現國外頂尖學校學生的學習態度與當時在台灣學生的現況差異很大，讓她決定繼續升學改變現狀。

法雨辰說，為了與國際接軌，平日即養成將英文應用在日常生活中，平時看國外影集時會刻意關閉字幕，訓練自己的英文聽力；在國外實習及參加國際會議時，也會趁機多開口用英文對話認識外國朋友。她建議學弟妹，不要排斥以英文閱讀或報告，在大學時就該培養資料蒐集、溝通、組織邏輯、面對壓力挫折等能力，同時也要建立人脈，對畢業後繼續升學或工作會有很大幫助。

「我最想跟學弟妹表達一個觀念是：把眼界放遠一點，不要認為自己是科技大學的學生，就局限在這裡。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/