老屋重建說明會 高雄首場4/20鳳山登場

2019-04-19 12:54

〔記者王榮祥／高雄報導〕418花蓮規模6.1地震造成全台多處災情，也喚起大家對都市更新及危老屋重建的重視。高市都發局加速推動危險老舊建物重建，將舉辦三場說明會，首場於明（20）日在市府鳳山行政中心1樓多媒體會議室，歡迎民眾把握機會。

高市都發局長林裕益表示，居安要思危，為讓市民瞭解危老重建條例規定的容積獎勵、稅賦減免等權益，以及相關重建融資專案，加速配合防災都更及危險建物重建，都發局與高雄市都市更新學會將於4月20日起，舉辦三場說明會，首場將於4月20日展開，歡迎報名參加。

林裕益說，都市危險及老舊建築物加速重建條例於民國106年實施，明定容積獎勵、稅賦減免等誘因，也簡化行政審查流程，鼓勵危老建物屋主加速重建。

三場說明會分別於4月20日（六）、5月4日（六）、5月18日（六）在鳳山行政中心、三民家商及高雄科工館南館舉辦，全程免費，歡迎民眾踴躍報名報名參加，電話洽詢:07-2010011轉106（社團法人高雄市都市更新學會楊先生）。

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