耳垂有摺痕、下肢水腫 小心可能心血管疾病上身

2019-04-19 11:53

〔記者黃美珠／新竹報導〕坊間盛傳上了年紀、或有3高的患者，如果耳垂下緣跟耳朵的長軸出現垂直斜切的皺紋摺痕，可能就是有心血管方面的疾病！中國醫藥大學新竹附設醫院心臟血管科主任林圀宏說，醫界從臨床的觀察上確實是有這樣的發現，除了年紀越輕、越早出現者潛藏的風險越大，雙耳都有耳垂的人，也會比只有單耳出現的人，有更高比例潛藏有心血管相關疾病的風險。

他說，前述耳垂下緣的摺痕，他們稱為「冠心溝」，代表耳垂中富含彈性的「膠原蛋白纖維」缺血，缺血原因就來自耳垂動脈萎縮、供血不足，導致膠原蛋白纖維減少、耳垂缺乏彈性，這個摺痕就出現了。

但是比起前述「冠心溝」，林圀宏更提醒民眾要特別注意下肢原因不明的水腫問題。

他說，下肢水腫也是心血管疾病很重要的一項前兆！如果排除肝、腎等臟器出狀況，很有可能就是心臟衰竭的表現。

新竹縣68歲葉姓老翁平常沒有健檢的習慣，不清楚自己有沒有三高的慢性病，今年初雙腿不明原因水腫，到後來覺得會喘，彎腰起身頭會暈、呼吸不順，3月底到該院急診就醫，經深入檢查竟是他心臟上3條冠狀動脈都有嚴重狹窄的問題，心臟無法獲得足夠的氧氣，導致心臟衰竭。

林圀宏說，葉翁心臟衰竭的表現就是下肢水腫。如果體內積水更多就會積到肺部去，造成呼吸困難。

這時，病人晚上睡覺會有睡到一半，因呼吸困難而要坐起來喘幾口氣才能繼續入睡的困擾，嚴重的人甚至無法平躺在床，只能坐在沙發上睡覺，因為只要一躺下來「水就會淹上來」，他會有窒息感。

除了前述下肢水腫、呼吸困難，夜尿頻繁也是心臟衰竭的「症頭」。

林圀宏說，因為下半身的積水，一旦晚上睡覺平躺就會回流到心臟，心臟再輸送到腎臟去，白天小便次數雖然不多，但到了晚上休息時間就會比較多夜尿。

所幸葉翁經該院心導管室主任陳業鵬在他3條冠狀動脈都放上支架後，目前不僅恢復良好，今天也特別回到該院向陳業鵬致謝，並現身呼籲鄉親要注意自己身體的健康變化。

而值得留意的是，葉翁的2耳耳垂，果然左耳耳垂下緣也有前述的摺痕。

另名48歲謝姓男子今年3月初也因心肌梗塞掛急診，負責主治的該院心臟血管科醫師楊晨佳替他緊急放了支架後也恢復良好。而謝男的2耳也都有耳垂縐紋。

所以林圀宏說，耳垂下緣跟耳朵長軸有垂直橫紋的人，在臨床上確實發現容易有心血管問題，但沒有的人不表示就沒有心、腦血管相關疾病的風險。

對於坊間流傳：萬一有胸悶、心絞痛狀況，趁意識清楚可以立刻大力搥擊自己心臟的作法，林圀宏說，過去急救的建議裡面，是曾主張：看到「別人」路倒、且失去意識，目擊者是可在對方胸前15公分的高度做搥擊動作，這類似是電擊、去顫的作用。

但後續的研究發現這樣的效果並不明顯，所以早已不再提倡這樣的胸前搥擊。更何況過去提倡時指的是第3者對失去意識者的緊急救命術，不是指患者對自己。

林圀宏說，如果患者能有意識自我敲擊的話，表示其心臟的運作還是正常的，這樣的敲擊動作很可能只是轉移胸悶、胸痛的不適而已，最重要的還是立刻就醫才好。

不過他也說，有心血管問題的人，頸動脈也會有早期的警訊出現，畢竟動脈硬化是全身一致性的變化，而頸動脈是最容易探察得到的地方。

醫師經由超音波掌握頸動脈壁有沒有不正常的增生，如果有，那就暗示這個病人有動脈硬化的表現；頸動脈如此，心臟的冠狀動脈也就會有，那就需要進一步的確診。

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