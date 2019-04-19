莫驚慌！桃園今災害演練 4地區下午發警報

2019-04-19 11:13

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕花蓮縣昨天發生規模6.1的地震，所幸人員均平安。今年適逢921地震20週年及莫拉克風災10週年，桃園市政府為了強化各單位救災效能與協調運作機制，今天舉辦全民防衛動員暨災害防救（民安5號）演習，上午先於桃園市災害應變中心進行兵棋推演，接著下午1點半將同時於大溪區大溪橋下、中壢區華勛消防分隊訓練場、桃園區大湳給水廠及八德區茄苳國民小學等4區同步進行綜合實作演練。

桃園市政府消防局提醒，配合此次演習，今天下午1點半將發送「疏散避難警報」測試訊息至桃園區、八德區、大溪區及中壢區4G手機用戶，請收到避難警報訊息的民眾勿驚慌。

今天上午的兵棋推演，桃園市長鄭文燦親自出席；而此次演習為桃園市政府首度以實地實景採分區方式同步進行，因應大規模地震災害，各行政區均有災情，區級前進指揮所需擔負起市府第一線應變重要角色，因此區公所如何統整轄區救災資源及指揮協調救災全般事宜，也是本次演習重點，此次災害設定為桃園發生豪大雨，隨後發生地震產生複合式災害，各單位將依據災情進行綜合性災害搶救演練，演練項目包括防汛及土石流緊急應變、大量傷病患、震災建築物倒塌暨油氣管線震損搶救及毒性化學物質災害搶救與避難收容等主題。

桃園市消防局表示，此次可謂貼近實際災況演練，藉以展現桃園市政府平時防災整備成果，並結合民間團體及地方組織共同演練，以達演訓合一的效果，由此次演習以驗證市府行政體系應變機制，也藉以強化市府各單位災時應變與協調聯繫機制，落實各項災害整備、應變與復原機制，以保障市民生命財產安全，歡迎市民屆時到場觀摩。

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