搶搭「與惡」熱潮！ 八里療養院倡病患權益

2019-04-19 11:00

〔記者周湘芸／新北報導〕公視電視劇「我們與惡的距離」劇中探討精神醫療、司法及媒體等社會議題，播出後話題十足，其中，劇中角色因生活壓力罹患「思覺失調症」飽受外界眼光，也引發關注。對此，衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強表示，現今包括社會、心理和環境因素都可能成為壓力來源，每個人在正常與不正常間其實「沒有距離」，但只要穩定服藥控制，精神病患也能融入社會。

根據衛福部104年統計，台灣1年就診精神科人數逾250萬人，而精神疾病在近年無論是身心障礙證明領取數，或是健保20餘萬的重大傷病卡人數，成長速度都緊追其他慢性病。

為避免精神疾病被污名化，專門收治精神病患的八里療養院皆致力於倡議其權益。張自強表示，雖然精神疾病被證實為腦部疾病，但並非外界認為是以遺傳因素為主，或是只發生在「特定的家庭」，正如同一般人會感冒一樣，每個人精神疾病的距離「並不遠」。

八里療養院指出，身心障礙者被聘用的機會通常比一般人還要少，特別是精神障礙者，主要因精神病患各方面能力無法跟過去一樣，返回職場往往容易產生挫折，但只要有規律門診和穩定服藥控制 ，加上有穩定的工作，精神病人也可以很自然的融入這個社會。而八里療養院也針對精神病患在職業復健與應用上，規劃多元的工作能力訓練方案，為其出院生活做準備。

此外，八里療養院社區精神科主任黃正誼也說道，面對無病識感或不願就醫的精神病人，八療也透過「主動式社區治療」，結合團隊成員將治療服務主動延伸到病人家中，除了衛教藥物、增強病識感及社交技巧、協助接受治療及轉介復健場所外，也協助病人緊急就醫，每年服務人次已突破3000人。

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