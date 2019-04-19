北市長安東路大樓傾斜 民眾謹慎心不慌

2019-04-19 09:32

〔記者林家宇／台北報導〕花蓮昨下午發生芮氏規模6.1地震，台北震度達4級，搖晃明顯。位於長安東路二段的一棟大樓，傳出有向右傾斜的情形。後經鑑定，大樓結構安全無虞，大樓住戶與上班民眾則表示，固然會擔心地震，但不至於慌亂。

長安東路二段一棟住商混合大樓，昨驚傳因地震向右傾斜，與一旁的商辦大樓部分緊貼。建管處表示，會同北市建築師公會勘查鑑定，確認結構完整、安全無虞。目前用封鎖線將大樓門口的磁磚掉落區域圍起。

住戶今日表示，其實該棟大樓在921地震後就逐漸向右傾斜，並非昨日地震才導致，其他住戶與上班族多半知道這樣的情形，算是見怪不怪。

商辦大樓的上班族則說，固然會擔心地震造成的傷害，和同事也有預先做好準備，整理一些私人、重要物品。但她強調相信專業，對大樓本身的安全性仍有信心，有預防心理但不會過於慌亂，並稱讚昨日警察處理得當，態度嚴肅且能顧及現場民眾需求。

一樓商家表示，雖知道一旁大樓傾斜，但一切仍照常運作，不會受到太大影響。

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