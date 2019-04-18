宜蘭市推創新育成中心 2年10廠商進駐開店圓夢

2019-04-18 23:22

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭市公所成立創新育成中心，協助新創者踏穩創業根基，目前有10家廠商進駐，其中3家為今年度新進廠商，公所預計在20日上午於市民之森廣場舉辦商品展示會，呈現中心近2年來成果，給予新創團隊鼓勵，也希望年底前在引進兩組團隊，創造商機。

宜蘭市中小企業創新育成中心位在楊士芳紀念林園，主要提供青創業者進駐，從青年貸款、行銷、產品量產到開店營運計畫，均由公所專人提供協助。

育成中心成立滿兩年，除了宜蘭市虎咖啡、真開心農場、維修職人HomeFix等7家既有育成廠商，今年度另新招募「依心藝術工作坊」、「Rebirth Chocolate」與「騎士穀堡」加入營運。

曾在高雄擔任教職的黃仲磊，兩年前回到宜蘭，從喜愛的巧克力產品摸索，經半年籌畫，前天與妻子郭純伶正式在宜蘭市城隍街開啟夢想店鋪。

他坦言，創業初期舉步維艱，包含資金籌募、行銷、產品定位等，對於門外漢而言幾乎是從零開始，他花了近半年時間籌備、上課，最後才擁有屬於自己的夢想店面。

黃仲磊在宜蘭市城隍街經營「Rebirth Chocolate」，專營巧克力製作，融入宜蘭特色食材，開發三星蔥、紅露酒的特色巧克力，口味獨特，頗受民眾歡迎。他笑說，宜蘭市給予青創者資源，讓他們有資源可以運用、連結，深根在地。

中心經理林大溢解釋，青創者開店前須面對資金、市場定位、行銷等難題，中心提供多名講師，定期開班、授課，在旁輔導他們茁壯直到外出發展，實踐夢想；育成中心今年度有3家新進廠商進駐，預計年底前希望在引進兩家，創造更多商業機會。

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