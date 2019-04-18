金門「石蚵小麥文化季」20日登場 千人剝蚵歡迎挑戰

2019-04-18 23:01

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金寧鄉長楊忠俊今天召開記者會宣布，金寧鄉石蚵小麥文化季活動，將於20日、21日於古寧頭林厝和平紀念廣場舉辦，除了招牌活動「千人剝蚵體驗」將於20日下午3時30分在北山出海口壯觀登場，現場自由報名，僅限1000個名額，活動也結合社區「柑仔店」構想，研發伴手禮，為1村1特產找出路。

楊忠俊說，剝蚵大賽外，這場名為「蚵出金寧、麥向幸福」108年金寧鄉石蚵小麥文化季，仍延續電瓶車巡禮、蠔香XO醬DIY、小麥親子DIY、美食園遊會及石蚵美食館、石蚵產業文化館等項目。

剛接手金寧鄉務的楊忠俊，希望真正落實金寧鄉「1村1特產」目標，將透過金寧鄉18個社區發展協會，由鄉公所延請食品技術專家輔導住民，以「柑仔店」模式，研發推廣金寧鄉各村特色伴手禮，例如麥香麵線、蠔香麵線、滸苔麵線、香菇麵線、黃金泡菜（大白菜、蘿蔔、高麗菜）、麥香貢糖、黑金蘿蔔乾、1條根酸白菜、益生菌酸白菜、鹿茸酸白菜、雪裡紅、麥香鴛鴦酥、一條根紫雲膏、1條根左手香（艾草）膏、滸苔蛋捲、海藻面膜等系列產品發。

楊忠俊說，這些特產將運用1村1特產的模式呈現，吸引觀光客、背包客到此一遊，藉由體驗動手做的樂趣，達到行銷產品、景點的目的；銷售產品的盈餘，可以回到社區作為老人共餐的基金，也有助於社區產業永續經營。

鄉公所主秘蔡世舜說，開幕當天上午8時開始發放活動闖關券，闖關者只要在石蚵館、胡璉紀念館、李氏家廟集滿3個不同闖關章即可兌換1張園遊券，發完為止；除了美食品嚐，還有多達20餘項DIY體驗，2天滿滿遊程一定能讓進場的鄉親有個豐富又寓教於樂的週末假日。

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