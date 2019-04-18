記得帶傘！週五午後西半部有雷陣雨 雨勢入夜才趨緩

2019-04-18 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕明天（19日）氣溫大致和今天類似，但中午過後，西半部出現陣雨或雷雨的機率將逐漸提高，局部地區容易有短時強降雨造成的大雨，提醒民眾外出記得帶傘。

中央氣象局預報，受華南雲雨區東移影響，明各地天氣轉趨不穩定，上半天的降雨較為局部，中午左右開始，西半部出現陣雨或雷雨的機率將逐漸提高，局部地區容易有短時強降雨造成的大雨；而東半部明天則也有局部短暫陣雨或雷雨，各地的降雨將持續到入夜之後，提醒民眾外出記得攜帶雨具。

天氣風險公司指出，明天開始逐漸容易有靠山區的陣雨或雷陣雨發生，到週六（20日）天氣都略不穩定，週日（21日）、下週一（22日）才會轉為較穩定天氣。

溫度方面，明天氣溫大致和今天類似，清晨夜晚稍涼，各地低溫約21至24度，高溫在28至32度左右，白天沒下雨前較為悶熱。

紫外線方面，明天基隆市、連江及金門縣為中量級，其餘地區為高量級。

空氣品質方面，明天宜蘭、花東及澎湖地區為「良好」等級：北部、竹苗、中部、高屏及馬祖、金門地區為「普通」等級；雲嘉南為「橘色提醒」等級。

另外，中央氣象局也提醒，明金門、馬祖及西半部地區容易有局部霧或低雲影響能見度，提醒民眾行車要注意安全，來往離島也請留意航班資訊。而花蓮崇德山區則因強震有山壁崩塌的災情，計畫前往當地也請注意安全、留意交通資訊。

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