「新竹遶桐花」20日關西登場 交管請看這裡

2019-04-18 19:43

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「新竹遶桐花」新竹縣客家桐花祭這個週末（20、21日）在關西鎮東安古橋登場，有桐花音樂會、創意市集及藝術光雕秀等活動；新竹縣警察局說，活動會場周邊將進行交通疏導管制，請民眾多加利用接駁車前往會場。

警察局說，交通管制時間為20日（週六）及21日（週日）上午9點到晚上9點（視交通狀況調整）。活動期間將封閉東安古橋南側車道（西起中山東路與中豐路口，東至中山東路與青山街口），採西往東單向行車管制。20及21日下午3點30分起實施行車分流管制措施，請民眾配合：

（一）中豐路南往北方向車輛，引導左轉大同路往正義路行駛。

（二）中豐路北往南方向車輛，禁止車輛左轉進入中山東路。

（三）中山東路東往西方向車輛，引導左轉行駛青山街接大德街。

（四）正義路東往西方向車輛（往關西交流道），引導左轉北平路續接正義路往關西交流道行駛。

（五）正義路西往東方向車輛（往會場方向），引導左轉明德路續接中豐路行駛接第一停車場步行至會場。

警察局說，前往會場的車輛，請盡量停放於台3線中豐路二段及中豐公路道路兩側、第一停車及第二停車場。接駁車將延台3線中豐公路轉中豐路一段至中豐路二段單向順時針繞圈行駛，從中山東路與中豐路口開始，順時針設置接駁點，採隨招隨停方式接駁。

接駁點包括：1.中豐路二段61號處。2.中山東路與中豐公路交岔口。3.中豐公路與中豐路一段交岔口。4.中豐路一段80巷10號（潮音禪寺）。5.中豐路一段287號（下車點）。

警察局呼籲民眾朋友小心駕駛，遵守交通規則，並配合警察指揮疏導作業，以維護交通安全與順暢。

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