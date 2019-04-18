6.1強震等同0.7顆原子彈 專家：全台仍有13.3顆待釋放

2019-04-18 17:08

〔記者蕭玗欣／台北報導〕花蓮縣秀林鄉今天下午13點01分發生規模6.1的顯著地震，花蓮縣銅門村最大震度達7級，是該地有自1973年有觀測紀錄以來發生的最大震度。中央氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋表示，台灣位處菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊擠壓的地方，地震活動頻繁，每年應該要釋放8顆原子彈的能量，他推估，2017年到今年3月底還有14顆原子彈的能量需要釋放，今天的地震釋僅放約0.7顆原子彈的能量，還剩下13.3顆原子彈待釋放。

郭鎧紋表示，台灣每年地震發生都應釋放8顆原子彈的能量，也就是說2年應釋放16顆原子彈，不過去年到現在的地震明顯偏少，去年0206花蓮地震規模達6.27，能量只相當於1顆原子彈。他推算，2017年到今年3月底還有14顆原子彈的能量需要釋放，今天這起花蓮縣秀林鄉的地震，釋放了0.7顆原子彈，還剩下13.3顆原子彈。

郭鎧紋表示，1999年921大地震發生以前，台灣累積了200、300顆原子彈能量要釋放，921大地震當時已釋放了100顆，後面也有大大小小的地震發生，直到2016年所有能量才釋放完畢，如今累積到13.3顆，雖然和921以前累積的有差距，還是要留意後續發生情況。

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