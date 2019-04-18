北市長安東路大樓震後傾斜 921時被列危樓

2019-04-18 16:14

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長安東路二段一棟大樓今天因強震影響，大樓向右傾斜靠在隔壁建築物上，警消已在現場拉起封鎖線。大樓主委表示，壓過來的大樓從921大地震以來就被貼危樓，不過後來大樓在補強後又繼續使用。

台北市今天傳出因地震造成大樓傾斜，長安東路二段81號大樓外牆磁磚掉落，隔壁79號大樓則出現傾斜的情況，壓到81號的大樓。目前已全員撤出，撤出女性約70人、男性約30人，警方將大樓內的人員疏散至伊通公園。有民眾表示，事發當時就有感覺有在搖，後來才發現下面都是記者。

81號大樓主委吳先生表示，地震發生時，公司的小姐都哇哇叫。主委也說，81號大樓現在都還直直的，隔壁79號大樓則貼了過來。他表示79號大樓在921大地震以來就被貼危樓，每次有地震就產生撞擊，不過後來大樓在補強後又繼續使用。

目前已有大批警察、憲兵、消防人員封鎖現場。不過中山分局警方表示，詳細情形要等土木技術到場查看後，才會對外說明。

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