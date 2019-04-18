6.1強震震央花蓮銅門7級 銅門國小校長報平安

2019-04-18 14:59

〔記者花孟璟／花蓮報導〕今天下午花蓮發生規模6.1地震，震央銅門震度7級，靠近震央的花蓮秀林鄉銅門國小當時天搖地動，校方立即疏散校園內44名低、中年級生，校園初步檢視無重大災損，校長張正德直呼災情不嚴重，真是天佑銅門。

校長張正德說，銅門國小全校59人，今天高年級15名學生到花蓮市美崙山公園進行戶外教學，校內一到四年級共44人，下午發生地震時剛好正要開始下午第一節課，當下老師立即引導小朋友書包護頭，躲在桌子下面，等到地震搖晃完畢才師生跑到外面的操場避難，因擔心接下來餘震，師生在教室外的校園大樹平台待到約2點鐘，才返回教室上課。他說，因每年都有防災演習， 師生都熟悉地震當下該怎辦，並未有慌亂情況！

張正德說，銅門國小在2011年曾做過校舍耐震補強，在今天地震後教職員巡視，學校硬體建築都安好、天花板輕鋼架沒掉，「頂多就輕鋼架晃動，讓天花板內的灰塵掉下來」，圖書館書櫃也沒有倒，僅部份書籍掉落地面，他說「校園建築已通過7級地震考驗」。

他也說，銅門雖位於震央附近，校園對面木瓜溪北岸的山壁原本就有一處崩塌，「在地震當時有小規模石頭崩落」，但沒有造成災情，且崩塌處面積並沒有擴大。

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