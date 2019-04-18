北花蓮像「被撕碎的麵包」 氣象專家：3到5年是能量釋放週期

2019-04-18 14:22

〔記者蕭玗欣／台北報導〕花蓮秀林鄉今天下午13點01分發生規模6.1地震，氣象專家表示，該地區位於板塊交界處，破碎帶多，地震活動也比較複雜，就像「被撕碎的麵包一樣，不會有很大的震動」，平均3到5年是能量釋放週期，雖不至於有規模8以上的大地震發生，但是規模6左右的發生頻率非常高；並提醒民眾，未來一個月內仍有規模5以上餘震發生機會。

中央氣象局前局長、地震專家辛在勤分析，一般來說規模5到7屬於中型地震，7以上才是大型地震，這次規模6.1的地震屬於中型地震，而震央位於花蓮，有感範圍遍及宜蘭、台北，因此屬於淺層、中型顯著地震。

辛在勤表示，對花蓮地區來說，規模6左右的地震發生是很平常的事，因為菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊交界處位在花蓮市附近，當板塊由南邊往北邊不斷擠壓，北花蓮的地表就會產生較多的壓力，也比較破碎，容易發生地震。

辛在勤解釋，這個地區的破碎帶多，就像「被撕碎的麵包一樣，不會有很大的震動」，多是規模6左右的地震發生，根據過去30、40年的統計來看，該區域平均3到5年就是能量累積到釋放的過程。

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