規模6.1地震 台鐵東部幹線宜蘭－鳳林間列車全面停駛

2019-04-18 13:34

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今日下午1點01分於花蓮發生芮氏規模6.1地震，台鐵宜蘭－鳳林間地震儀均有偵測到5級強震（地震儀強度顯示為180～250GALS之間），該區間列車當下就已全面停駛。其餘包含北部地區、山海線及東部多處區間，均有偵測到3級強至5級弱之間的震度，台鐵均依據規範，要求接近車站第一班列車，依據強度分別減速至30公里至60公里接近車站，並立即通知調度員與相鄰車站，待路線確認安全無虞後，才能恢復正常行駛。

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