花蓮農改場80週年慶 420邀嚐柚花飲

2019-04-18 12:54

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮區農業改良場今年成立屆滿80週年，4月20日將在農業推廣訓練中心舉辦「嬉鬧春天的約會」，邀民眾一起到試驗田中野餐慶生、體驗農事，見證花蓮農產發展史，並品嚐4月甫推出的「柚花白玉氣泡飲」，感受來自瑞穗有機文旦的柚花香。

1939年創立的花蓮農改場，主要負責宜蘭、花蓮2地的農業試驗研究及示範推廣，提供作物栽培技術、病蟲害等服務，是宜花農業發展重要推手，總計育成出47項農作，深受農友及消費者歡迎，有機栽培技術還領先全台，成為有機培植面積最大縣市。

花蓮農改場本週六將開放場區供民眾參觀，並舉辦音樂野餐趴慶生，現場邀集在地青農、部落農友展售農特產品，並設立大事紀展，展示老照片、檔案及過去研究、服務等器材，引領遊客走入農業傳承及創新的時光隧道，見證花蓮農產業的進展歷程。

花蓮農改場長杜麗華說，花蓮致力發展各項作物的有機栽培技術及推廣，至今已和宜蘭串聯起南北有機廊道，栽培面積高達2654公頃，占全國30.17％，其中水稻面積約1500多公頃，市售有機米中，每2包就有1包出自宜花2縣，實屬難得。

她說，近年農改場逐步推廣在地食材及地產、地消概念，還發展地區特色餐飲與休閒旅遊等2、3級產業，建構農業六級化發展，並輔導原住民部落育種、轉型，極力恢復特色作物耕作。

杜麗華說，今年420場慶為歷年最大，適逢80週年也同步推出「柚花白玉氣泡飲」，取自瑞穗有機文旦柚花，加入台灣小麥汁中製成，口感柔順且營養，不含酒精適合全家大小飲用，活動當天，民眾只要在展售攤位消費累計一定點數，即可兌換一瓶。

花蓮農改場表示，「嬉鬧春天的約會」音樂野餐活動，將在本週六登場，上午10時開放民眾入場，為期一天活動，共安排導覽解說、冰淇淋DIY及食農教育闖關桌遊、保種小學堂、天然餐具製作、生態農事等體驗，歡迎親子共遊。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/