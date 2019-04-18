「媽祖託夢叫我結婚…」 綠營黨工今登記結婚

2019-04-18 12:53

〔記者陳鳳麗／南投報導〕民進黨南投縣黨部前執行長曾琮愷，昨日深夜才PO文造字「媽祖託夢叫我結婚」，今天聽媽祖的話與相戀4年多的綠營縣議員廖梓佑的女兒洪子綾到草屯戶政所登記結婚，兩人並請行政院中辦副執行長湯火聖當見證人，為綠營增添喜氣。

曾琮愷與洪子綾都是長期綠營的支持者，洪子綾的父母則是綠營的政治人物，即前草屯鎮長洪敦仁和現任縣議員廖梓佑，洪子綾目前是廖梓佑的助理，曾琮愷則在彰化縣立委黃秀芳服務處幫忙，兩人上午在洪敦仁的陪同下，前往草屯戶政事務所登記，完成終身大事，洪子綾笑說：「從今天起多了一個曾太太的稱謂！」。

曾琮愷昨日深夜即以KUSO造句法，在自己的臉書PO文，指媽祖也有託夢給他，要他該結婚，該成家立業了，想不到今天真的跟洪子綾到草屯戶政事所登記結婚，當秀出結婚證書照片時，朋友還半信半疑地問：「這是真的還是假的？」，後來得知「係金ㄟ」，馬上回應「曾公好，曾太好」。

洪子綾說，其實本來就看好日子決定今天登記結婚，因曾琮愷的阿公去底才過世，因此先不舉行婚禮和宴客，等對年後再辦婚禮，而原本想找縣議員陳昭煜當結婚證書的見證人，因為是他找了曾和自己到縣黨部當黨工，才讓兩個點頭認識的朋友變戀人。不過，陳昭煜去跟媽祖遶境還未回來，所以請陳的前老闆，也是行政院中辦副執行長湯火聖當見證人。

曾琮愷也笑說，與洪子綾已說好今年要先登記，因為很忙碌一直沒有認真挑登記結婚的日子，但下月要跟WHO台灣宣講團到歐洲，因為要夫婦才能同房間，所以兩人決定出發前先登記。

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