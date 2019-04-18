澎湖社區再造培力中心揭牌 推動福利社區化

2019-04-18 12:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣已邁入高齡化社會，老年化比例高居全國前三，因此澎湖縣政府積極推動「社區福利化」，透過「社區」做為各項福利政策輸送網路，因此今日澎湖縣政府在勞工育樂中心成立社區再造培力中心，由縣長賴峰偉主持揭牌儀式。

社區是最接民眾地氣的組織，澎湖縣社區發展協會近年蓬勃發展，現已成立93個社區發展協會，幾乎每村里都有，但各社區因人口構成、地理因素及產業活動不同，因此呈現不同的發展樣貌及特殊性，但各社區能量、組織、規劃與執行能力不一，所以無法彰顯特區特色與績效。

今日揭牌儀式，除了縣長賴峰偉外，議員呂黃春金、陳慧玲、馬公市長葉竹林、立委助理段湘玲、社會處長蘇啟昌等人都到場共襄盛舉，並由賴峰偉揭櫫社區再造培力中心三大願景「開創」、「凝聚」與「傳承」，就是開創社區未來願景；凝聚社區意識，共同推動福利社區化工作；傳承社區精神，強化在地認同。

另外根據澎湖去年總人口數統計為10萬4440人，其中幼兒、青少年等15歲以下人口為1萬1006人，佔總人口數的百分之10.54，而65歲以上長者人口為1萬6735人，佔總人口百分之16.2；依據世界衛生組織定義，澎湖已是人口快速老化、依賴人口比例高的高齡社會，所以澎湖縣政府積極推動福利社區化，希望在社區中找到幸福，社會才會更和諧。

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