不只郭董有這招！蘭嶼校長因飛魚王託夢改名

2019-04-18 08:51

［記者黃明堂／台東報導］飛魚王托夢跟我說：「以後簽名就這樣簽， 醒來後就這樣這樣了」！蘭嶼國小校長原名「胡龍雄」，回復達悟族名改為「夏曼威廉斯」，改名後第一天批公文以「Syamen Womzas」的英文草寫署名，帥氣十足。

跟上郭台銘「媽祖託夢」的腳步，夏曼威廉斯今早在臉書說自己是飛魚王托夢，一醒來簽名就這樣了。

他在臉書出示改名後的身分証，「夏曼威廉斯」的名字讓臉友們驚呼，恭喜他回復達悟族名，也得洋味十足。

夏曼威廉斯說， 「胡」是國民政府冠的姓，「龍雄」為當時戶籍員取的名，爺爺和爸爸直至離世， 均不知「胡」為何意， 漢名對族人來說， 只是應對政府的符碼。

他強調，改名之後，他不姓「夏」， 也不是複姓「夏曼」， 「夏曼」是在在部落裡的身分別，表示他已是位「父親」。

他說，Womzas是長子的族名， 意思是「長相俊俏，體格健美，像風一樣的飄逸。」，他取Womzas的諧音用在新名上，全名是「夏曼威廉斯」， 意即威廉斯的父親。

他請朋友們不要叫他「夏曼」，他不會回應的，因為當父親的人太多了，請稱呼他的全名夏曼威廉斯。

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