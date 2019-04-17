想脫單快看過來！中市單身聯誼 大齡男女也有機會

2019-04-17 22:00

〔記者蘇孟娟／台中報導〕想脫單男女快看過來！台中市政府打造單身民眾聯誼橋樑，明（18）日早上8點將於南區戶政事務所現場及網路同步受理報名，歡迎年滿30-40歲設籍台中或在台中就學就業的單身民眾報名，男、女各限額40名，每人報名費1000元，額滿截止。

此外，台中市政府鼓勵民眾追求真愛，永不嫌遲，另為40至55歲大齡男女量身打造的熟齡組聯誼活動「愛在沙鹿，幸福花開」，也已開始報名，歡迎符合年齡條件並設籍台中市，或在台中就學就業的單身民眾把握機會踴躍報名參加，也是男女各限額40名，歡迎大齡男女找幸福。

民政局表示，「脫單幸福，真愛南得」聯誼活動由南區戶政事務所承辦，活動將於5月25日在大甲區李安妮向日葵農場舉行，透過農村風味焢窯、手作芋圓甜點及海灘踩浪、戲沙等活動，讓參與者加溫彼此情誼。

另為40至55歲單身者量身打造的「愛在沙鹿，幸福花開」也正受理報名中，由沙鹿區戶政事務所承辦，活動預計於6月1日在港區藝術中心舉行，希望透過豐富活動讓愛情開花結果、共創幸福人生。

民政局強調，除了單身聯誼活動之外，市府今年也將舉行2場聯合婚禮，首場訂於5月25日在新市政公園舉行、第2場則為10月26日在夏綠地公園舉辦，兩場活動場地皆鄰近市政大樓及國家歌劇院等指標性建築，希望讓每對新人在美景下留下愛的見證，日前開放報名的5月25日新市政公園場次尚有名額，歡迎準新人踴躍參加。

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