嘉義縣府推地政行動列車 今天起下鄉服務

2019-04-17 16:02

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為讓民眾辦理地政事務更方便，嘉義縣府推動「地政服務行動列車」，今天全縣4個地政事務所開始到村里進行巡迴服務，民眾可利用行動列車辦理申請地籍謄本、實價登錄、查詢公告土地現值與地籍圖資、簡易案件收件等，減少舟車勞頓，辦理各項申請業務更便利。

嘉義縣長翁章梁說，嘉義縣是幅員廣大，老年人口多，民眾辦理地政業務，需到土地所轄地政事務所辦理，路途遙遠，縣政府「化被動申請為主動服務」，結合中正大學法律服務社學生，公部門與學界結合，直接深入村里服務。

今天中正大學法律服務社指導教授王正嘉、社團法人嘉義縣地政士公會理事長葉建志、中埔鄉長李碧菁、布袋鎮長陳鳳梅、義竹鄉長黃阿家、溪口鄉長孫維聰、新港鄉長林茂盛、民雄鄉長何嘉恒、縣議員姜梅紅、林緗亭、林秀琴、劉雅文、許有彊、林淑完、陳文忠等，一起參與啟動儀式。

翁章梁說，地政服務行動列車啟動後，全縣4個地政事務所進行一週一村里巡迴服務，與民眾意見溝通並協助建議事項解決，一年半將完成全縣357個村里巡迴服務；首站今天到溪口鄉游東村、義竹鄉官順村、官和村、中埔鄉裕民村、番路鄉觸口村提供服務，每月會在嘉義縣政府網站及地政處網站公告下鄉時間及地點，歡迎民眾多加利用。

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