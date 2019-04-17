七股北門逾300地主漁民 陳情市府促速審漁電共生

2019-04-17 13:05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市府推動「漁電共生」綠電政策，為爭取自身權益，來自七股、北門的300多位地主與養殖漁民代表今（17）日到台南市政府陳情，抗議農業局審議毫無進展，要求盡速審核漁電共生專案，政策考量依法應以土地關係人為主體，以保障漁民權益並促進地方再生。

市府回應說明，推動漁電共生「立場不變」，可是目前綠能業者結合魚塭所有權人提送專案計畫建議書，依據農委會訂定「養殖漁業經營結合綠能設施專案計畫審查作業要點」進行審查，經初審，專案計畫範圍農業用地土地所有權人人數及其應有面積，目前約同意40％左右，未達70％以上同意，與農委會規定不符，因此已函請綠能業者儘速補正相關資料，報府提審查委員會審議，以確保養殖效益、漁民權益、污染防範及生態永續。

陳情漁民表示，漁電共生是改善「自身養殖生產地」的新經濟模式，在各方努力之下，現已取得絕大多數共識，但至今農業局整體行政作業，卻因與漁電共生基地不相關人事的抗爭影響，導致審議作業毫無進展，嚴重損害相關養殖漁民的權益。

他們並表示，與光電業者合作「漁電共生」的漁塭土地皆為養殖生產地，是私有地、也是漁民討生活的工作場所，並非生態保育區，在合法情況下，地主有權做出租與開發行為，市府不該讓他人意見、環團意見凌駕於地主權益之上，況且中央已有母法，地方首長也認同此政策，若農業局持續拖延，恐落入像彰化風電投資生變、企業撤資一樣的窘境，屆時將造成台南與漁民的重大損失。

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