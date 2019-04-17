斗六迓媽祖 20日起來斗六鬥熱鬧

2019-04-17 12:30

〔記者林國賢／雲林報導〕斗六市媽祖文化節20日開鑼，今年除迓媽祖遶境祈福，斗六市公所與受天宮、新興宮、長和宮和天聖宮安排棒球比賽、捐血、繪畫、彩繪、晚會等活動為媽祖祝壽。

斗六市公所今天舉辦記者會宣告文化節活動，市長林聖爵表示，媽祖信眾遍佈全台，每年媽祖生都是斗六最熱鬧的時候，宗教文化不但是歷史記憶的傳承，宗教信仰更有安定人心的力量，媽祖文化節準備了很多精彩豐富的活動，歡迎大家來斗六為媽祖婆祝壽。

今年媽祖文化節將由20日登場的新興宮媽祖盃國小棒球邀請賽打頭陣，同日還有捐血一袋救人一命活動，宣揚媽祖慈悲精神，21日則有繪畫寫生比賽。

受天宮在20、21日有民俗文化手作闖關活動，藉由參拜體驗、廟宇之美、手作香火袋、鑰匙圈等活動，讓大人帶領著孩子一同認識媽祖，從遊戲的過程中體驗宗教文化的底蘊。

26日晚上長和宮、天聖宮、新興宮及受天宮都有精彩的晚會，要用熱鬧的歌舞表演，歡慶媽祖生日的到來。

今年媽祖文化節受天宮特別推出了一組共四款的媽祖平安符，以及束口袋、千里眼和順風耳抱枕等等，新興宮則有小神衣和順風耳公仔，27日當天的公仔彩繪活動就可以將親手繪製的公仔帶回家。

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