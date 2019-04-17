學生險搭不上綠島船班 暖心站長掏腰包讓學生改搭4輛小黃。

2019-04-17 11:53

［記者王秀亭／台東報導］鹿野鄉永安國小4、5年級今天到綠島進行3天校外課程，未料一早火車誤點，師生正愁苦恐搭不上往綠島船班之際，鹿野火車站值班副站長曾嘉輝二話不說，自掏腰包讓學生改搭4輛計程車直奔富岡漁港，曾嘉輝低調地說，只是盡本分協助。

永安國小校長温上德表示，原本要從鹿野搭火車到台東火車站，再轉搭台灣好行公車到富岡漁港的10多名師生，今天上午卻是搭著計程車到漁港，一問之下才知區間車誤點，若再轉搭公車到乘船處，恐怕來不及，結果台鐵人員一句「趕快上車，不要擔心車錢。」讓師生順利成行。

鹿野火車站值班副站長曾嘉輝直說，不捨小學生一起出遊的期待落空，搭不上船班，對學生影響很大，立即連絡長期在站區當園藝志工的蔡姓計程車司機，蔡姓司機熱心地找足車輛與人手，馬上開車載10餘名師生從鹿野到富岡火車站。

據了解，從鹿野火車站到台東市區單趟計程車費用就要5、600元以上，對於4輛計程車來回費用，曾嘉輝說，蔡姓司機還沒來報價收錢，打算自己吸收，強調只是盡本分協助，沒甚麼大不了。

台鐵工會台東分會理事長張博翔指出，台鐵同仁見旅客有急迫性地問題待解決，總是用心協助，甚至不計成本地付出，不過值班副站長支付的4輛計程車費用恐怕是好幾天的薪水，站在工會角度，會試著請台鐵局協助這項費用。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/