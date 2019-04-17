普悠瑪司機尤振仲記1大過2小過 終身不得擔任司機員

2019-04-17 12:30

首次上稿 11:46

更新時間 12:30

〔記者陳宜加／台北報導〕本報今天獨家報導，台鐵普悠瑪事故行政懲處出爐，3任前台鐵局長加重懲處，並擴大懲處範圍，司機員尤振仲遭記1大過、2小過，並廢止火車駕照。交通部長林佳龍今天證實懲處案，待行政院核定後公布。前局長人事也將有相應處置。此外，司機員尤振仲遭記1大過、2小過，並廢止「鐵路列車駕駛執照」。

交通部證實，尤振仲納入普悠瑪懲處名單，遭記1大過、2小過，並廢止「鐵路列車駕駛執照」。林佳龍表示，尤振仲也有相應責任，由於關閉ATP且超速，導致最後一道防線失控，確實有直接因果關係。

台鐵表示，懲處確定後，尤振仲終身不得擔任司機員，但可以轉任檢修員；且尤振仲在普悠瑪案中，心理與實務面明顯不適任，不再同意其擔任司機員。尤振仲目前仍在請假中，待法院刑事判決後，若仍是台鐵員工，將再決定轉任職位。

台鐵也說，未來若尤振仲爭取重新考領火車駕照，將進行專業身心評估，並由民航局航醫人員專業判定，主因發生重大死傷事故，心理狀態可能不適合。

交通部昨天已將懲處案報行政院，前局長范植谷從1小過加重為1大過、2小過；周永暉從1小過增為2小過；鹿潔身從1大過增為1大過、1小過；另外，擴大懲處前電務處長黃運傑、陳三旗、七堵機務段司機員陳立訓、尤振仲、台北機務段檢查員、工務員，總共30人。

林佳龍今天證實，交通部主動啟動普悠瑪行政責任調查，創政府首例，在司法調查同時調查行政責任，釐清真相、追究責任；首次懲處因司法調查進行中，而未追究部分人員責任，行政院支持交通部根據新事證，擴大、加重懲處，釐清普悠瑪採購、施工、驗收、尤其ATP、遠端監控系統未完成接線就上路等問題，都是必須面對的事實，相信司法調查也指向同個方向。

他也說，部分問題來自日本車商規範不夠明確，交通部也已指示台鐵提出求償訴訟，盼讓受害者、家屬與國人看見，台鐵勇於面對問題，重建台鐵社會形象。

至於具體懲處內容，林佳龍說，范植谷、周永暉、鹿潔身等3任前台鐵局長，分別建議加重懲處為記1大過2小過、2小過、1大過1小過，懲處案待行政院核定。

范植谷目前現任財團法人驗船中心董事長、周永暉現任觀光局長，林佳龍說，相關人事也將有相應處置。

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