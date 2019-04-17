黑鮪魚季來了！「屏東第一鮪」通過驗證 20日拍賣

2019-04-17 10:50

〔記者葉永騫／東港報導〕東港區漁會今天上午對「屏東第一鮪」進行驗證，確認是活魚起勾、重量超過200公斤，肉質鮮嫩肥美，符合標準，將於20日上午10點半在東港魚市場進行「屏東第一鮪」的拍賣活動，也宣告屏東黑鮪魚文化觀光季正式展開。

琉球籍漁船「滿大豐2號」船長洪百鋐表示，他是3月24日從東港碼頭出發前往綠島東南方海域捕黃鰭鮪及旗魚，15日早上6、7點左右，他準備起勾完成最後一次捕魚作業就返航，沒想到看到浮球在海面上出現猛烈的上下跳動，這是捕獲黑鮪魚特有情況，當下他相當緊張，小心的將黑鮪魚拉上船，真是一個意外的驚喜，竟然是屏東第一個捕獲黑鮪魚，在確認是公鮪、地點在北緯20度7分、東經122度58分的綠島東南方海域後，通報東港漁業電台，即快馬加鞭返回東港，這次近1個月的作業，共捕到39尾的黃鰭鮪、9尾旗魚及意外的大獎黑鮪魚，讓他相當高興。

東港區漁會總幹事林漢丑表示，「屏東第一鮪」必須是台灣南部海域捕獲的活魚、重量達180公斤以上且第一個返港，這條黑鮪魚不但符合標準，而且肉質相當肥美，20日上午10點半將由縣長潘孟安主持進行拍賣，由於已有多家廠商表達標購的意願，預料可以拍得很好的價格。

捕獲「屏東第一鮪」的「滿大豐2號」漁船為琉球籍，船長洪百鋐為東港籍，現年38歲，從事漁業僅7年多資歷，創下從漁最短時間抓到第一鮪的紀錄。

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