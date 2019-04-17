教師法修法座談會 管碧玲和潘文忠陣前各喊話

2019-04-17 09:02

〔記者林曉雲／台北報導〕教師法修法今在立法院教育委員會舉辦座談會，教師團體、家長團體和校長團體等將「面對面」決戰！民進黨團幹事長管碧玲今早在臉書發文喊話，合理淘汰不適任教師有其必要，她期待，經過教委會審查過程的嚴謹、深入檢視，相信可以找到避免被誤用、爛用的設計，大家應該理性對話，勿渲染恐懼。

教育部長潘文忠也在臉書發文指，展開教師法修法的初衷，在於創造更健全的機制去淘汰不適任教師，除了積極保護我們的孩子，另一方面也是為了守護絕大多數教師堅持的教育專業與聲譽，因此，如何建立具體明確、且可被社會各界信任的機制，加速淘汰不適任教師，並積極守護大多數優秀老師的尊嚴，是我們共同的目標，教育部會持續努力。

管碧玲臉書全文：

立法院在修教師法，教育文化委員會的委員們非常努力，他們在委員會審查程序中，發展了

①深入討論架構（週一下午）、

②相關團體平台對話（今天上午）的程序，完成後，再進行

③修正案的研擬、制定。

所有這些過程，都全程轉播，呈現在國人面前。

在這之前，教師界擔心教育部的修正案，會被用來對付適任教師，經過教團發聲，引起反彈，週一更在立法院門前抗議。

我期待，經過教委會審查過程的嚴謹、深入檢視，相信可以找到避免被誤用、爛用的設計，我們應該理性對話，勿渲染恐懼。

我也期待，教師法納入處理不適任教師的條款，建立不適任教師合理淘汰的機制，有其必要，只要確認條款設計是用在不適任教師的處理程序，教團與廣大的教師們，應不必袒護，我們要下定決心，在這個課題上，攜手守護下ㄧ代！

就看今天了，我們期待！

潘文忠臉書全文：

我跟所有教育夥伴、爸爸媽媽的期待一樣，孩子快樂安全長大，一直都是我們心頭上最重要的事。而我們展開教師法修法的初衷，便在於創造更健全的機制去淘汰不適任教師，除了積極保護我們的孩子，另一方面也是為了守護絕大多數教師堅持的教育專業與聲譽。

我自己曾在小學擔任過教師，深知教師工作的辛苦、專業與特殊性，更知道教師對孩子的視如己出，時時刻刻掛念著孩子的學習與成長。因此，從我開始從事教育行政工作後，如何讓老師們的努力付出與專業發展可以獲得支持，一直是我長期關注與投入最重要的事。

我知道極少數不適任教師將會對整體教學士氣造成的影響，也知道，就算只有一位不適任教師，也可能會對孩子造成一輩子的傷害，這對絕大多數認真教學的老師們，無非是一種打擊。因此，如何建立具體明確、且可被社會各界信任的機制，加速淘汰不適任教師，並積極守護大多數優秀老師的尊嚴，是我們共同的目標，教育部會持續努力。

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