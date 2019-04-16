德國麵包南臺校園飄香 簽訂MOU長期深耕

德師Jan Mächler與學生示範德式麵包製作，純熟的技法更讓學生讚嘆。（南臺科大提供）

2019-04-16 19:24

〔記者萬于甄／台南報導〕南臺科技大學餐旅系邀請來自德國百年烘焙坊麵包師主廚Jan到校，指導學生製作德式麵包後，受到許多學生青睞，校方今年也決定與德國烘焙坊簽訂合作備忘錄，希望透過跨國產學合作，能開啟台灣餐旅系學生與歐洲餐飲業的交流互動，增加國際視野。

南臺科大表示，德師Jan Mächler為Mächler GmbH德式烘焙首席烘焙師，Mächler GmbH在德國有將近一百六十三年歷史，Jan則為第七代傳人，校方今年以未含快發酵母及人工添加劑的德式麵包為主題，邀請Jan來台指導交流。

德師Jan指出，在德國，每間麵包店都有自己的傳統及配方製作酸麵糰，而德式麵包最重要的靈魂就是酸麵團，其決定麵包的口感、新鮮度等，尤其是黑麥麵包，他也說，製作過程的每一步堅持，都是為確保麵包的品質，所以烘焙師的訓練相當重要。

課堂中，Jan除教導學生培養酸麺糰製作無糖無油傳統德國麵包外，也傳授五穀雜糧葵花子穀物麵包、著名的德式扭結麵包、耶誕節麵包、裸麥麵包等，雖師生語言不同，但Jan純熟的技法都讓每位學生專注聆聽，相當珍惜學習的機會。

南臺科大餐旅管理系表示，今年校方與德國Mächler GmbH簽訂合作備忘錄，包含學生實習、推薦畢業生就業、協同規劃課程、產學合作等，期盼透過雙方合作互動交流，增加學生在餐飲上的技能，同時了解德國其他知名傳統美食的製作，增加就業競爭力。

南臺科大今年邀請德師Jan Mächler教導學生培養酸麺糰，製作無糖無油傳統德國麵包。（南臺科大提供）

未含快發酵母及人工添加劑的德式麵包，飄香在南臺科大校園。（南臺科大提供）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/