香格里拉、尚順育樂共11遊樂設施 苗縣公告停止使用

2019-04-16 16:43

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣尚順育樂世界，於1月底發生男童搭乘遊樂設施夾斷腳掌意外，引起苗栗縣政府對於縣內機械遊樂設施的重視，全面稽查，今天公告香格里拉樂園內全數機械遊樂設施全面停止使用，尚順育樂世界的「玩具大作戰」、「競速卡丁車」、「激流泛舟」等3項設施停止使用。

縣府工商發展處使用管理科長余美榮說，香格里拉樂園於勤美集團接手經營後，近年來已逐漸轉型，園區內原有8大機械遊樂設施，園方早已自行停用，實際未有對外開放的行為，因此，縣府也予以公告停止使用，讓消費者知悉。

香格里拉樂園的8大機械遊樂設施，分別為風火輪、碰碰船、雲霄飛車、宇宙蜘蛛、碰碰車、飛行小丑、旋轉木馬、甜甜列車。

余美榮說，尚順育樂世界的「玩具大作戰」、「競速卡丁車」、「激流泛舟」等3項設施，位於尚順育樂世界2樓；3項機械遊樂設施機台安檢都沒問題，但3機台所處的「基座」，沒有取得建築管理法規中的「雜項使用執照」，基於保障消費者搭乘安全，也予以停止使用。

余美榮說，待尚順育樂世界業者取得使照後，縣府再核發機械設施許可。才能對外開放，若業者偷跑，可依建築法規罰6到30萬元。

尚順育樂世界於1月底，發生13歲男童搭乘6樓4D遊樂器材「海洋奇觀」時，在車輛回到月台時，左腳掌被夾，導致開放性骨折的意外；余美榮說，案經調查，責任歸屬多在男童，業者已提改善措施，縣府也轉呈內政部營建署，尚待備核，目前也尚未對外開放。

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